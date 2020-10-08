Спикер Заксобрания Вологодской области подхватил COVID-19

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко заразился COVID-19, о чём уведомил своих подписчиков в Facebook.

"Сдал очередной тест на коронавирус. Делаю это перед каждой поездкой в районы, потому что чувствую ответственность перед людьми, с которыми встречаюсь. Вот и перед назначенными встречами в Грязовецком районе прошел очередной тест, который показал положительный результат", - уведомил Луценко.

Спикер вологодского ЗакСа добавил также, что болезнь у него протекает в бессимптомной форме, однако, несмотря на данное обстоятельство, он всё равно отметил все деловые поездки и ушёл на самоизоляцию.