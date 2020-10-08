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12:20

Патриарх Кирилл ушел на карантин из-за контакта с коронавирусным больным

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл ушел на карантин из-за контакта с коронавирусным больным

Предстоятель РПЦ Кирилл объявил о том, что ушел на карантин после того, как пообщался с человеком, инфицированным COVID-19. Это следует из его текста, опубликованного на сайте московского патриархата, в котором он выражает сожаление, что не может лично пообщаться с коллегами и прихожанами в день преставления Сергия Радонежского, отмечаемый 8 октября.

"Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения", - признался патриарх.

По мнению Кирилла, нынешние "испытания", под которыми он, по всей видимости, подразумевает пандемию, должны укрепить россиян в их вере.

Отметим, что рост числа подхвативших коронавирус в России наблюдается с начала осени. В начале октября ежесуточный показатель вернулся к весенним значениям и уже несколько дней превышает отметку в 11 тысяч человек.

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