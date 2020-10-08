Солидарную с Хабаровском новосибирскую активистку оштрафовали на 15 тысяч рублей

Центральный райсуд Новосибирска решил оштрафовать активистку Яну Дробноход на 15 тысяч рублей за участие в мероприятии в поддержку хабаровчан, информирует "МБХ медиа". Девушке инкриминировали классическую протестную ч. 5 ст. 20.2 КоАП.

26 сентября Дробноход вышла на площадь Ленина в жилетке в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Стояла активистка рядом с молодым человеком с плакатом в руках. Правоохранители решили, что собравшиеся нарушили правила пикетирования, поскольку не соблюдали необходимую дистанцию между друг другом, и выписали им протоколы.

Ранее Дробноход дважды штрафовали за отсутствие маски во время одиночного пикета, а также за мелкое хулиганство. Решение суда девушка будет обжаловать.