У демонтируемых ворот Охтинских пороховых заводов прошли протестные пикеты

Петербургские активисты встали в одиночные пикеты у Александровских ворот, которые служат входом на территорию Охтинских пороховых заводов, построенных в городе еще в XVIII веке. Появление самих ворот датируется 1805 годом, и в настоящее время они находятся в полуразрушенном состоянии, поскольку нынешний арендатор объекта, бизнесмен Игорь Водопьянов, решил их демонтировать. При помощи плакатов пикетчики потребовали отправить его на скамью подсудимых.

Примечательно, что ворота признаны памятником архитектуры, в связи с чем, по договоренности с чиновниками Смольного, компания Водопьянова должна была отреставрировать их. Тем не менее, сегодняшний облик памятника требует еще большего ремонта, чем на момент передачи его в аренду структурам Водопьянова по программе "рубль за метр".

"Органы власти должны жестко и своевременно пресекать любые попытки подобных "девелоперов" посягать на культурное достояние нашего города. Бить по рукам нужно не тогда, когда историческое здание уже разрушено, а когда с его карниза сбрасывают первый кирпич", - считает один из пикетчиков.

Неделю назад КГИОП потребовал остановить снос Александровских ворот, однако рабочие не прекращают своей деятельности.