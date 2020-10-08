Дацику разрешили выйти из колонии по УДО Петербургский радикальный националист Вячеслав Дацик, осужденный в июне за незаконное пересечение российско-эстонской границы, получил разрешение от суда на условно-досрочное освобождение. "Ходатайство удовлетворено", - цитирует ТАСС слова сотрудника Тосненского городского суда. Задержанный при попытке пересечь реку Нарва в декабре прошлого года, нынешним летом Дацик получил год колонии. Уже в июне, сразу после оглашения приговора, его жена Виктория была уверена в том, что известный боец MMA выйдет на свободу до истечения срока. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен