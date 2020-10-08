Пациент Николаевской больницы в Петергофе вышел в пикет против закрытия отделения гемодиализа

Пациент Николаевской больницы в Петергофе выступил против перепрофилирования медучреждения в инфекционный профиль для приема больных коронавирусом. Он встал в пикет у здания администрации Петродворцового района, рассказал ЗАКС.Ру местный активист и помощник муниципального депутата Юрий Мережко. По его словам, пациентов Николаевской больницы не устраивает закрытие отделения гемодиализа.

Медучреждение сообщило о перепрофилировании на своем сайте 8 октября. Из-за этого закроется и отделение гемодиализа, а всех пациентов переводят в другие больницы, написала организация.

Мережко рассказал, что некоторым людям предложили ездить в медучреждение на станции метро "Приморская", а некоторым - в больницы Ленинградской области. На это им придется тратить внушительную сумму денег, заявил активист.

Он уточнил, что пациент Николаевской больницы встал у администрации с плакатами "Закрытие гемодиализа в Петергофе обрекает нас на смерть" и "Дайте нам жить".

Гемодиализ применяют для очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. В среднем пациенту необходимо проходить процедуру три раза в неделю.

фото Юрия Мережко