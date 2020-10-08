Суд отказался отменять итоги выборов на участке МО "Дворцовый округ"

Куйбышевский районный суд решил не отменять итоги муниципальных выборов 2019 года на избирательном участке №2180 МО "Дворцовый округ" по иску экс-кандидата в мундепы от КПРФ Дмитрия Чистова, сообщила ЗАКС.Ру его представительница в суде и юрист коммунистов Татьяна Дьячкова. В ночь после выборов УИК не подвел итоги голосования, это за него через 1,5 суток сделал избирком муниципалитета. Истец настаивает, что ИКМО не имело на это право и должно было признать выборы несостоявшимися.

Дьячкова рассказала, что на последнем заседании суд заслушал пояснения главы ИКМО Евгения Малаева. По его словам, все документы УИК положили на хранение в сейф, который опечатали, сообщила юрист КПРФ. Она добавила, что также Малаев сказал о проведении всей процедуры подсчета голосов в соответствии с законом.

- Я говорю: "А как вы тогда вносили [в протокол] сведения о числе проголосовавших избирателей?". Он говорит, что они проверяли списки избирателей. Я говорю: "Ну вот мы этого на видео не видим, у нас свидетели этого не подтвердили". Он говорит: "Нет, мы все равно проверяли". То есть очень многие вещи, которые говорил председатель ИКМО, подтверждались только его словами, - рассказала Дьячкова.

Она добавила, что суд при вынесении решения заявил о сроке его оспаривания в один месяц - мотивировочную часть судья намерена отправить почтой. Однако, по словам Дьячковой, для таких дел срок оспаривания пять дней. В ближайшие дни они планируют направить предварительную апелляцию, уточнила юрист КПРФ.

София Саттарова