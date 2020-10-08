Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

13:57

Суд отказался отменять итоги выборов на участке МО "Дворцовый округ"

фото ЗакС политика Суд отказался отменять итоги выборов на участке МО "Дворцовый округ"

Куйбышевский районный суд решил не отменять итоги муниципальных выборов 2019 года на избирательном участке №2180 МО "Дворцовый округ" по иску экс-кандидата в мундепы от КПРФ Дмитрия Чистова, сообщила ЗАКС.Ру его представительница в суде и юрист коммунистов Татьяна Дьячкова. В ночь после выборов УИК не подвел итоги голосования, это за него через 1,5 суток сделал избирком муниципалитета. Истец настаивает, что ИКМО не имело на это право и должно было признать выборы несостоявшимися.

Дьячкова рассказала, что на последнем заседании суд заслушал пояснения главы ИКМО Евгения Малаева. По его словам, все документы УИК положили на хранение в сейф, который опечатали, сообщила юрист КПРФ. Она добавила, что также Малаев сказал о проведении всей процедуры подсчета голосов в соответствии с законом.

- Я говорю: "А как вы тогда вносили [в протокол] сведения о числе проголосовавших избирателей?". Он говорит, что они проверяли списки избирателей. Я говорю: "Ну вот мы этого на видео не видим, у нас свидетели этого не подтвердили". Он говорит: "Нет, мы все равно проверяли". То есть очень многие вещи, которые говорил председатель ИКМО, подтверждались только его словами, - рассказала Дьячкова.

Она добавила, что суд при вынесении решения заявил о сроке его оспаривания в один месяц - мотивировочную часть судья намерена отправить почтой. Однако, по словам Дьячковой, для таких дел срок оспаривания пять дней. В ближайшие дни они планируют направить предварительную апелляцию, уточнила юрист КПРФ. 

 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

5 октября, 18:42 Люди с совестью и репутацией

2 октября, 14:57 Депутат МО "Волковское" Яхин вышел из "Единой России" и заявил о фальсификациях на выборах

1 октября, 20:20 "Яркая иллюстрация их безответственности": Памфилова – о недовольстве членов ГИК критикой со стороны ЦИК

1 октября, 18:32 Органы опеки снова пришли к главреду "МК в Питере" и экс-кандидату в мундепы МО "Екатерингофский" Кузахметову

30 сентября, 16:53 Член ГИК Березин: Сложить полномочия должны две трети комиссии

29 сентября, 12:11 Горизбирком выбрал новые составы расформированных через суд ИКМО "Коломяги", "Семеновский" и "Сергиевское"

28 сентября, 17:31 Суд приостановил рассмотрение иска экс-мундепов МО "Новоизмайловское" к Горизбиркому

28 сентября, 11:10 Суд вызвал главу ИКМО "Дворцовый округ" для дачи пояснений по делу об отмене мунвыборов

24 сентября, 19:36 В суде при просмотре видео с подсчета голосов по "Дворцовому округу" обнаружились неизвестные бюллетени

16 сентября, 14:11 Горсуд вернул на пересмотр штраф правозащитницы Теплицкой за акцию у суда по делу "Сети"*


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:06 МВД: Сообщение о минировании аэропорта в Омске в день госпитализации Навального поступило из ФРГ

16:45 У Дмитриевой не получается наладить коммуникацию с комитетом по транспорту

16:41 Муниципал: Горизбирком выбрал новых членов трех ИКМО

16:28 МВД объяснило розыск Тихановской соглашением о взаимодействии стран СНГ

16:16 На Обводном канале восстановят старинный дом культуры

15:48 Из здания бывшего ВНИИБ, которому грозит снос, снова "попросили" арендаторов

15:11 Амосов обратился в СК из-за обыска у Славиной, предшествовавшего ее суициду

15:02 У входа в редакцию "Дождя" задержали участниц Pussy Riot Алёхину и Никульшину

14:41 Беглов поведал о мерах борьбы с COVID-19 в Петербурге

14:16 Жители девяти районов Петербурга временно останутся без горячей воды

13:57 Муниципал: Суд отказался отменять итоги выборов на участке МО "Дворцовый округ"

13:55 Минкульт хочет отменить ноябрьский культурный форум в Петербурге

13:46 С 12 октября в "Ленэкспо" вновь открывается "ковидарий"

13:15 Пациент Николаевской больницы в Петергофе вышел в пикет против закрытия отделения гемодиализа

13:13 "Тупая русофобская пропаганда": Нарышкин - о заявлении Навального об отравлении российскими спецслужбами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru