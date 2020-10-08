Жители девяти районов Петербурга временно останутся без горячей воды

Обитатели многоквартирных домов в девяти районах Петербурга с 12 по 22 октября вынуждены будут остаться без горячей воды из-за проводимых ГУП "ТЭК СПб" температурных испытаний, оповещает пресс-служба организации.

Тестировать систему будут в Приморском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском, Невском, Петроградском, Кронштадтском, Московском, Калининском районах Петербурга, а также в Гатчинском районе Ленобласти. Без водоснабжения останется почти тысяча домов, что составляет порядка 10% жилых зданий в зоне обслуживания унитарного предприятия.

Во время испытаний в трубы будет подана вода с температурой 110 градусов.

"Работникам ГУПа необходимо удостовериться, что трубопроводы находятся в надлежащем состоянии и готовы к работе в условиях максимальных нагрузок в текущем отопительном сезоне", - отметили в ТЭК.

Водителям и пешеходам рекомендовано держаться подальше от зоны испытаний.