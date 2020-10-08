У входа в редакцию "Дождя" задержали участниц Pussy Riot Алёхину и Никульшину

Полицейские грубо задержали участниц Pussy Riot Марию Алёхину и Веронику Никульшину на входе в редакцию телеканала "Дождь". Девушки собирались поучаствовать в программе "Нюансы" Юлии Таратуты.

Известно, что Никульшину везут в ОВД "Мещанский".

Вчера утром участники Pussy Riot провели акцию, приуроченную ко дню рождения Владимира Путина, "украсив" здания ФСБ, администрации президента, ВС РФ, ОВД "Басманный" и Министерства культуры флагами с ЛГБТ-символикой.

После этого в отделах полиции оказались активисты Василий Андрианов и Елизавета Дидерих, которых позднее отпустили под обязательство о явке. Также сотрудники правоохранительных органов приходили домой к Александру Софееву и родителям Алёхиной.