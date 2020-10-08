У Дмитриевой не получается наладить коммуникацию с комитетом по транспорту

Депутат петербургского парламента Оксана Дмитриева оставлась не удовлетворена качеством ответа от комитета по транспорту на ее письмо, в котором она интересовалась принципами формирования тарифов на проезд в общественном транспорте в следующем году. Председатель комитета Кирилл Поляков составил ответный документ таким образом, что он выглядит как обращение к спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, а не к Дмитриевой. Сама она восприняла письмо как просьбу избавить Полякова от своих неудобных вопросов.

"Полагаю, что подобная практика общения с депутатским корпусом совершенно недопустима. <...> Вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте абсолютно принципиален для петербуржцев. Поэтому, чтобы даже только обсуждать их возможный рост, депутаты должны быть уверены, что все резервы исчерпаны и другого выхода нет. А для этого необходимо обладать информацией в полном объеме", - отмечает лидер фракции Партии роста.

Теперь депутат намерена обратиться уже к губернатору Александру Беглову с теми же вопросами. Помимо них, она попросит главу города оценить особенности профессиональной деятельности "некоторых его подчиненных".

Дмитриева также напомнила, что на прошлой неделе Поляков и курирующий транспортную сферу вице-губернатор Максим Соколов проигнорировали ее приглашение в Мариинский дворец и не пришли на пленарное заседание подискутировать насчет грядущего повышения платы за проезд.

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