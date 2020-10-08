В пробах воды с Камчатки установили превышение концентрации железа, фосфата и фенола

Постфактум проведенной проверки Росприроднадзор выявил существенное превышение концентрации фосфат-иона в 10,8 раз, железа - в 6,7 раза и фенола - в 2,9 раза, изучив пробы воды с прибрежья Камчатки.

Образцы отобрали на Халактырском пляже и в Авачинской бухте. Указывается, что для анализа наличия в образцах таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, тяжелые металлы, в том числе ртуть, нитраты, фосфаты, хлориды, сульфаты и другие необходима отдельная процедура подготовки проб.

"После этого возможно выявление опасных загрязняющих веществ, таких как цианиды, бензапирен и другие", - пояснили в Минприроды.

Некоторое время назад ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), проведя авиасъемку, обнаружили полосу загрязнения длиной около 40 км вдоль побережья Камчатки от бухты Спасения до бухты Лиственничной.

6 октября в СМИ появилась информация, что на Козельском полигоне ядовитых отходов, который упоминается как одна из возможных причин загрязнения Тихого океана на Камчатке, выявили повреждение защитных сооружений. Речь идет о геомембране, которая должна защищать захороненные химикаты от размыва дождями и талыми водами. В Greenpeace располагают сведениями о том, мембрана обнажилась ещё несколько лет назад. Подтвердил факт нарушения защитного слоя и губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Недавно в интернете были опубликованы фотографии и видео, на которых зафиксировано, что на всей прибрежной территории Халактырского пляжа лежат трупы морских животных и других обитателей океана. Первыми забили тревогу сёрферы, часть из которых после купания получили ожоги роговицы глаза. Другие посетителя пляжа жаловались на кожные ожоги.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнении морской среды.