Рыбаков хочет увековечить память убитого антифашиста Тимура Качаравы в Петербурге

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков выступил с инициативой увековечения памяти антифашиста Тимура Качаравы, которого убили пятнадцать лет назад на площади Восстания. Трагедия случилась около здания магазина "Буквоед", и именно на нем ежегодно появляются памятные надписи, которые из раза в раз закрашивают. Люди также не перестают приносить к дому 10 по Лиговском проспекту цветы и свечи в день убийства 13 ноября. В связи с этим Рыбаков обратился непосредственно к гендиректору книжной сети.

"Предлагаю ООО "Буквоед" выступить официальным инициатором установки мемориальной доски на месте убийства Тимура Качаравы и обратиться с соответствующими документами в Правительство Санкт-Петербурга, подтвердив финансирование работ", - гласит текст его письма.

По мнению политика, для Петербурга в XXI веке убийство активиста стало одним из главных потрясений: на Качараву напали около десяти националистов с ножами. Отметим, что участники преступления понесли наказание.