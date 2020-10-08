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18:51

Активисту Меркулову, которому вменяют оправдание терроризма, назначили психиатрическую экспертизу

фото ЗакС политика Активисту Меркулову, которому вменяют оправдание терроризма, назначили психиатрическую экспертизу

Следствие решило отправить арестованного петербуржца Александра Меркулова, которому инкриминируют оправдание терроризма в соцсетях, на психиатрическую экспертизу, передает "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на адвоката подследственного, Леонида Крикуна.

"Если будет установлено, что он не способен отвечать за содеянное — невменяем, то будут назначены принудительные меры медицинского характера без вынесения обвинительного приговора", - рассказал юрист.

Медицинские процедуры должны будут занять месяц, однако очередь на экспертизу длинная, и по прогнозу Крикуна раньше, чем через одну-две недели в больницу подзащитного не переведут. Адвоката это отчасти устраивает.

"За это время мы надеемся отбиться, так как постановление о назначении экспертизы есть, о переводе его из СИЗО в клинику мы еще не видели", - отметил он.

Примечательно, что следствие позволило психиатрам ознакомиться с личной перепиской Меркулова для составления экспертного мнения, хотя суд этого не санкционировал.

Молодого человека обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). По версии следствия, он в одном из сообщество во "ВКонтакте" размещал посты, одобряющие самоподрыв Михаила Жлобицкого в управлении ФСБ по Архангельской области в 2018 году. На днях ему продлили арест до 6 ноября. Самое строгое наказание по статье, по которой преследуют Меркулова - 7 лет лишения свободы.

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