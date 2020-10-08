Метростроевцы начали возводить конструкции станционного комплекса "Путиловской"

Метростроители начали монтаж конструкций станционного комплекса будущей станции городской подземки "Путиловская", оповещает пресс-служба "Метростроя" во "ВКонтакте".

На данный момент метростроевцы устанавливают камеру сдвижки в левом перегонном тоннеле Красносельско-Калининской линии: на участке разрабатывается порода под 26-е кольцо, общее количество которых будет 45.

После строители приступят к возведению переборки под диаметр бокового станционного тоннеля, высота которого будет составлять 9,8 метров.

"Можно сказать, что на этом участке метростроители приступили к сооружению конструкций станционного комплекса станции "Путиловская", - пояснили в "Метрострое".

Обещается, что обозначенную станцию откроют в 2023 году.