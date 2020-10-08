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20:53

Свыше 1,3 млн петербуржцев привились от гриппа

фото ЗакС политика Свыше 1,3 млн петербуржцев привились от гриппа

Смольный обнародовал актуальную информацию относительно числа привитых от гриппа петербуржцах. Всего на сегодняшний день таковых насчитывается 1375589 граждан, о чем сообщает сайт городского правительства. Больше всех преуспел в этом отношении Выборгский район, где за прививками обратилось более 43 тысяч человек. Губернатор Александр Беглов, сделавший это больше месяца назад, как и прежде, призывает горожан поторопиться.

"Мы должны обеспечить возможность привиться от гриппа как можно большему числу горожан, чтобы не усугублять и без того непростую эпидемическую ситуацию. Необходимо использовать все средства защиты, обезопасить себя и своих близких", - гласит его цитата.

Отмечается, что вакцину привозят вовремя во все районы, и, в свою очередь, во всех районах функционируют прививочные бригады. Они готовы обслужить людей, в том числе, и у почти трех десятков станций метро. С начала "сезона" прививку получили, о чем говорится отдельно, 333652 человека с хроническими заболеваниями.

В планы петербургского руководства входит до конца календарного года привить 3,24 млн сограждан.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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