Петербург встречает "вторую волну" с новым подходом

В Петербурге снова растет число заболевших коронавирусом, за 7 октября выявлен 461 новый случай заражения коронавирусом. Власти города пока не стремятся вводить жесткие ограничительные меры. Хотя весной их принимали с завидной скоростью: когда в сутки заболевало в среднем по 10 человек, в городе закрыли общепиты, торговые центры, спортивные объекты, а гражданам старше 65 лет запретили выходить из дома. ЗАКС.Ру проследил, как развивалась заболеваемость и ограничения в Петербурге с марта 2020 года.

Движение вверх

По официальным данным, коронавирус пришел в Петербург в начале марта - 5 числа правительство города сообщило о первом случае заражения. 13 марта губернатор Александр Беглов подписал постановление №121 о противодействии COVID-19, которое вводит режим повышенной готовности. Документ запретил проведение массовых-публичных мероприятий и обязал тех, кто возвращается из ряда стран, обязательно сообщить об этом медикам и самоизолироваться.

На тот момент администрация губернатора еще не публиковала ежедневные данные о количестве заболевших - сейчас каждое утро на сайте Смольного и в специальных группах в соцсетях можно увидеть, сколько людей заболело за прошлый день. 15 марта администрация губернатора сообщила, что в городе официально подтвердили 6 случаев заражения коронавирусом. На следующий день учебные заведения перевели на свободное посещение.

К 19 марта в Петербурге было восемь заболевших COVID-19. К тому моменту школы начали переходить на дистанционное обучение, людям старше 65 лет рекомендовали сидеть дома, а торжественную регистрацию брака запретили.

К концу марта запретов стало больше. После обращения президента России Владимира Путина и введения нерабочих дней, в Петербурге решили с 28 марта закрыть практически все: фитнес-клубы, бассейны, кафе с ресторанами, фуд-корты, а школьников и студентов средних профессиональных организаций перевести на дистанционное обучение. В детских садах организовали дежурные группы. Тогда в Петербурге умер первый человек, который болел коронавирусом. Всего, по данным на 29 марта, в городе было 42 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

30 марта опубликованы новые изменения в постановление об ограничениях. Людей старше 65 лет обязали сидеть дома, остальным соблюдать самоизоляцию рекомендовали: власти попросили людей выходить только в ближайший магазин, выгулять собаку или за медицинской помощью. Пансионаты и санатории закрыли. Тогда на сайте "Стопкоронавирус" сообщалось, что в петербургских больницах лежит 50 человек с заболеванием.

На улицах города в конце марта людей практически не осталось. По данным администрации губернатора, пассажиропоток общественного транспорта к 30 марта упал на 83% по сравнению с тем же днем годом ранее.

Беглов 3 апреля внес новые изменения в постановление об ограничениях. Салонам сотовой связи и автомеханикам работать разрешили, а вот ходить на детские и спортивные площадки запретили. Также Беглов разрешил продавать газеты из рук в руки и открыть на несколько дней МФЦ. В тот день власти сообщили, что сутками ранее выявили еще 9 случаев заражения коронавируса, общее число достигло 156. К этому времени уже запрещена регистрация и расторжение брака, а дезинфицировать начинали не только вагоны метро, но и уличные остановки.

Заболеваемость продолжала расти, приближалась Пасха - Беглов призвал петербуржцев оставаться в этот праздник дома. Еще в конце марта губернатор в своем постановлении запретил посещение религиозных организаций. В Русской православной церкви это решение сочли нарушающим законные права граждан. Однако, в апреле Петербургская епархия распорядилась закрыть храмы - как раз на время Пасхи. Это правда не помешало некоторым религиозным учреждениям праздник все же отметить очно.

Пик по ежедневному приросту заболевших коронавирусом в Петербурге наступил 15 мая - в тот день официально сообщили о новых 541 заболевшим. В середине мая же петербуржцы стали замечать очереди из машин "Скорой помощи" перед больницами, а два павильона "Ленэкспо" уже переделали под временный госпиталь - еще пять были в планах.

После пика в мае число новых инфицированных пошло на спад, а через полмесяца - 1 июня - Путин объявил о новой дате голосования по поправкам в Конституцию. С тех пор число заболевших начало снижаться, а ограничительные меры - отменяться.

Пошли на спад

Губернатор Петербурга 5 июня подписал изменения в постановление №121, по которым с 8 июня была разрешена работа непродовольственных магазинов кроме торговых центров. В это же время город готовился к проведению единого государственного экзамена, а число заболевших за сутки составило 378, количество смертей с марта выросло до 291 человека.

Уже 10 июня Беглов заявил, что готовится поэтапное снятие ограничений. Через три дня глава города подписал новые правила жизни при коронавирусе. Согласно документу, разрешили работу парикмахерских, библиотек, фотостудий, некоторых бань и других организаций - естественно, все с максимальным соблюдением необходимых мер безопасности здоровья: маски, перчатки, дистанция в 1,5 метра. При этом, школьный выпускной "Алые паруса" решили проводить в онлайн-формате. 13 июня власти сообщили, что за 12 июля зафиксировано 262 новых случая заражения коронавирусом.

К первому дню голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге уже разрешили работать каршерингу, санаториям, оказывать медицинские услуги в стационарах. В городе 24 июня прошел и парад Победы, на котором, по заявлению администрации губернатора, дезинфицировали всю технику, трибуны и Дворцовую площадь. Тогда в Петербурге за сутки выявили 218 новых больных коронавирусом.

На следующий день власти насчитали 221 новый случай заражения COVID-19 и решили открыть детские сады, парки, летние кафе и зоопарк.

30 июня Беглов решил снять еще несколько ограничений с 6 июля: начать работать разрешили музеям, выставкам, бассейнам и фитнес-центрам. Затем, с 13 июля, открылись салоны красоты и бани. С конца июля по конец августа количество новых заболевших в сутки составляло около 150-180 человек. Постепенное увеличение цифр началось в последние дни августа, 7 сентября число заболевших за сутки вновь (впервые с 20 чисел июля) перевалило за 200 человек и с тех пор снова пошел рост.

Новый подъем

Летом Беглов отменил практически все ограничения, которые вводились ранее. Оставались рекомендации носить маски с перчатками в общественных местах, а людям старше 65 лет не выходить из дома без особой надобности. Осенью число заболевших стало резко увеличиваться. 7 сентября только что заболевших было 210 человек, 28 сентября - 251 человек, 1 октября - 302 человека, 4 октября - 407 человек, 7 октября - 461 человек.

Городские власти тоже стали понемногу реагировать на увеличение числа заболевших. Как и в первую волну Петербург идет следом за Москвой: в столице вводили ограничение - через несколько дней и в северном регионе принимали аналогичные меры. 24 сентября мэр Москвы Сергей Собянин попросил компании перевести своих сотрудников на удаленную работу, 28 сентября Беглов поручил исполнительной власти тоже подготовиться к переходу на удаленную работу. При этом, глава города заявил, что никакие ограничения пока не вводятся - "обстановка терпимая".

фото: gov.spb.ru

- Производства должны работать, а люди - получать заработную плату. Конечно, должен работать бизнес, который и так серьезно пострадал - особенно малый, средний. Пострадала культура, туризм. В этих отраслях работают люди, им надо на что-то жить. Хочу призвать жителей города, да и всей нашей страны, соблюдать необходимые правила, - сказал Беглов.

Однако, уже через два дня администрация губернатора напомнила о важности использования масок и перчаток в общественном транспорте.

2 октября, когда число вновь заболевших коронавирусом за сутки превысило 300 человек в сутки, губернатор рекомендовал работодателям Петербурга перевести своих сотрудников на удаленную работу.

Собянин 6 октября выступил с обращением к москвичам. Он сообщил, что продлеваются школьные каникулы и, чтобы дети сидели дома, их льготные проездные не будут действовать до окончания каникул. Бесплатный проезд будет недоступен и для людей старше 65 лет, добавил мэр столицы. По его словам, билеты в подведомственные мэрии театры и музеи будут продавать только онлайн, а все организации должны отчитываться о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку.

В Петербурге пока жестких ограничений вводить не спешат. Впрочем, с предложением снова ограничить прием плановых пациентов в больницах уже выступил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Вице-губернатор Евгений Елин заявил 6 октября, что рост заболеваемости не носит радикального характера. Он добавил, что в прежних объемах ограничительные меры вводиться не будут. Отвечающая за образовательную сферу вице-губернатор Ирина Потехина тоже сказала, что пока нет оснований переводить всех школьников на дистанционное обучение.

При этом, еще в сентябре власти Петербурга приступили к подготовке мест для коронавирусных больных. Временный инфекционный госпиталь в пансионате "Заря" с 22 сентября возобновил прием пациентов с коронавирусом, развернули снова и временный госпиталь в "Ленэкспо" на 2,5 тысяч коек - он начнет работать с 12 октября. Также администрация губернатора сообщила о мобилизации волонтеров, которые приносили людям на дом продукты и лекарства. Ведомство 7 октября сообщило, что предусмотрено дополнительное развертывание 8155 коек для больных коронавирусной инфекцией, 1626 – для больных ОРВИ и 1632 – для пациентов с внебольничной пневмонией. Пока же в городе свободно 858 коек, уточнили в администрации.

Депутат Законодательного собрания от Партии роста Оксана Дмитриева считает, что есть несколько барьеров на пути к ужесточению ограничений: психологические, политические и экономические. По ее словам, люди уже устали от постоянно нависающего коронавируса.

- Накопилась усталость. Она объективна. Какие-то вещи можно было отложить на два месяца, откладывать на полгода - это довольно тяжело, - сказала Дмитриева в разговоре с ЗАКС.Ру.

Она добавила, что также власть боится нового удара по экономике и ждет массовой вакцинации. Пока же прививки всем делать не начали, ограничения все же надо установить, уверена депутат. По ее словам, необходимо сократить деятельность сфер, где люди постоянно контактируют друг с другом. Многие из них уже смогли переключиться на дистанционную работу: доставка еды, продажа вещей в интернете, отметила Дмитриева. Работать должны остаться промышленные, строительные, теплоэнергетические предприятия, считает депутат. Это сектор, закрытие которого точно будет ударом по экономике, пояснила Дмитриева.

Эпидемиолог Антон Барчук также считает, что власти пока не стремятся ужесточать ограничения из-за в том числе боязни навредить экономике. Ее падение может сказаться и на здравоохранении, отметил эпидемиолог.

- Я очень рад, что я не принимаю решения по поводу мер, потому что любое решение, мне кажется, нехорошее. Если мы не принимаем меры, то у нас есть риск, что опять будут переполняться больницы. Если мы принимаем меры, то мы и без того экономику в тяжелом положении еще больше прибиваем, и еще какое-то время у нас будет экономический спад, который неизвестно как повлияет на в том числе здоровье граждан. Возможно, в этой ситуации нужны промежуточные меры, - заявил Барчук.

По его словам, можно точечно сокращать скопления людей там, где это возможно.

Пока власти могут надеяться, что ситуацию как-то сглаживает наличие уже переболевших коронавирусом людей, которые не переносят заболевание, считает Барчук. Важным фактором является загруженность больниц, заявил эпидемиолог.

- Я бы не смотрел на количество официальных случаев заражения. У нас поменялась ситуация с тестами, может поменялась ситуация с тем, кого считают случаем заражения. Я бы смотрел на медицинские учреждения. Как только медицинские учреждения, а точнее даже отделения интенсивной терапии, начинают заполняться, вот тогда нужно реагировать с помощью мер, - сказал Барчук.

Как пояснил ЗАКС.Ру вице-губернатор Евгений Елин, сейчас медицинская система находится в лучшем состоянии, чем в апреле-июне: сформирован большой запас лекарств, и нет дефицита средств индивидуальной защиты. Запреты начнут вводить, когда будут исчерпаны все возможности медицинской системы, заявил вице-губернатор.

- Правительство Петербурга принципиально поменяло подход в ситуации с распространением COVID-19. Тотальное закрытие производств, сфер бизнеса и экономики – это последняя мера, и ее необходимо избежать. Это вопрос сохранения экономической активности города, - отметил Елин.

София Саттарова

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