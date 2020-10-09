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9:27

Le Monde: ЕС введёт санкции против девяти чиновников из Кремля и против института, где разрабатывали "Новичок"

фото ЗакС политика Le Monde: ЕС введёт санкции против девяти чиновников из Кремля и против института, где разрабатывали "Новичок"

Германия и Франция пришли к консенсусу относительно новых санкций в отношении РФ, вводимых из-за отравления политика Алексея Навального, передает Le Monde, ссылаясь на источники.

По информации газеты, под ограничения могут попасть девять высокопоставленных кремлёвских чиновников из числа сотрудников аппарата главы государства, а также силовики. Всем запретят въезд в ЕС и заморозят доступ к банковским активам.

Кроме того, санкции планируется ввести в отношении Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором, считается, в советское время изобрели боевой токсин "Новичок".

Le Monde указывает, что в представленный вариант санкционного списка могут быть внесены коррективы.

Германия и Франция официально заявили о намерении ввести новые антироссийские санкции из-за отравления Навального 7 октября. За день до этого специалисты Организации по запрещению химического оружия обнаружили в анализах оппозиционера следы токсина схожего по структуре с "Новичком".

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