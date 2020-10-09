В петербургские аптеки поступили три препарата от COVID-19

В городских аптеках начали реализацию трёх препаратов от коронавирусной инфекции, оповестили в Смольном. Лекарства можно приобрести у представителей нескольких торговых сетей, добавили в комитете по здравоохранению.

"Все три наименования, насколько я знаю, [в том числе] "Арепливир" и "Коронавир". Они есть в аптеках "Столички" и еще в двух сетях", - отчитался замглавы комздрава Андрей Сарана.

Следует отметить, что, к примеру, стоимость "Арепливира" в аптеках Москвы превышает 12 тысяч рублей, однако разработчики утверждают, что цена оправдана высокой эффективностью препарата.