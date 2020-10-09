Медицинский университет им. Павлова готовится к приёму COVID-больных

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Павлова собирается развернуть дополнительно 200 койко-мест для больных COVID-19.

Начать приём заражённых, в том числе с тяжелой формой заболевания, Первый Мед готов уже со следующей недели. К работе с инфицированными собираются привлекать также студентов, но только на добровольной основе.

"Только обеспечив их [студентов] средствами индивидуальной защиты в полном объеме, после обучения соответствующим навыкам и с учетом необходимой нагрузки, чтобы это не нарушило их режим обучения", - сообщил в эфире канала "Санкт-Петербург" ректор вуза Сергей Багненко.

Из 200 мест для COVID-больных почти половина будет располагаться в реанимации.

Напомним, накануне в Смольном оповестили, что начиная с 12 октября коронавирусных пациентов вновь начнет принимать временный госпиталь в "Ленэкспо".