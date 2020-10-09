Люди продолжают обращаться за медпомощью после контакта с водой в Авачинской бухте

В краевую больницу на Камчатке за медицинской помощью обратились ещё 16 человек, контактировавших с водой в Авачинской бухте и на Халактырском пляже, известило в своем Telegram-канале региональное министерство здравоохранения.

Отдыхавшие на пляже сёрферы, а также люди, катавшиеся в том районе на катерах, жалуются на проблемы со зрением.

"Первая информация о случаях повреждения глаз поступила в адрес министерства 5 октября. Мы стали ретроспективно мониторить ситуацию. Посмотрели количество обращений по профилю „офтальмология" с 1 сентября. С учетом того, что мы попросили наших жителей обращаться в приемный покой со всеми неприятными ощущениями в глазах, с повреждениями кожных покровов. На сегодняшний день [обратились] уже 16 человек, в том числе трое детей. Все они получили квалифицированную помощь", - отчиталась и.о. министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.

На пляж были отправлены медицинские специалисты для осмотра граждан на месте, уточнила чиновница.

"У каждого пациента свои симптомы. У кого-то уже нет повреждений, у кого-то есть конъюнктивит или ожог роговицы первой степени", - резюмировала Волкова.

6 октября в СМИ появилась информация, что на Козельском полигоне ядовитых отходов, который упоминается как одна из возможных причин загрязнения Тихого океана на Камчатке, выявили повреждение геомембраны, которая должна защищать захороненные химикаты от размыва дождями и талыми водами. Подтвердил факт нарушения защитного слоя и губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Некоторое время назад в СМИ появились фотографии и видео, на которых зафиксировано, что на всей прибрежной территории Халактырского пляжа лежат трупы морских животных и других обитателей океана. Первыми забили тревогу сёрферы, часть из которых после купания получили ожоги роговицы глаза. Другие посетителя пляжа жаловались на кожные ожоги.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнении морской среды.