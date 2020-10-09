Школу в Тюменской области оштрафовали за урок с захватом заложников

Прокуратура в Тюменской области привлекла к ответственность школу № 2 Ишима, где во время урока ОБЖ инсценировали захват учеников в заложники, пишет "Коммерсантъ".

Школу и ее директора Татьяну Изох оштрафовали на 50 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно, составив на них протокол по ч.2 ст.5.57 КоАП (незаконное ограничение прав и свобод учеников школы). Директору, его заместителю и учителю ОБЖ, который проводил тот урок, объявлены выговоры, замдиректора департамента по социальным вопросам по образованию администрации Ишима Светлана Агафонова получила замечание. До этого прокуратура внесла представление в адрес главы Ишима Федора Шишкина в связи с нарушением деятельности школы.

4 сентября на уроке ОБЖ в школе № 2 в Ишиме пришли люди в масках и камуфляже, которые взяли учеников в заложники. Выяснилось, что это инсценировка, чтобы показать детям, как вести себя при террористических атаках. Урок посвящен дню солидарности в борьбе с терроризмом, а роль террористов играли учащиеся кадетских классов. По словам родителей, ни их, ни детей никто не предупреждал о подобном занятии.