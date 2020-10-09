Смольный уверен, что работники транспорта справляются с контролем масочного режима

Власти Петербурга полагают, что работники городского транспорта вполне справляются с контролем за соблюдением масочного режима, приводит "Интерфакс" сообщение Смольного.

При этом в комитете по транспорту не стали конкретизировать количество протоколов, выписанных гражданам за нарушение предписания обязательно носить средства индивидуальной защиты.

"При выявлении указанных нарушений комитет по транспорту составляет протокол об административных правонарушениях и направляет в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности для рассмотрения дела по существу. В связи с тем, что срок привлечения лица за нарушение "масочного режима" составляет от 2 до 3 месяцев, сведения [о числе протоколов] могут быть представлены не ранее 1 декабря текущего года", - уточнили в комтрансе.

Обязательный масочный режим на общественном транспорте вернулся в Северную столицу 1 октября.

Перчаточно-масочный режим был установлен в конце апреля 2020 года в качестве одной из мер по борьбе с распространением COVID-19.