Петербуржцев приглашают сдать кровь на донорской акции 15 октября

"Фонд доноров" приглашает петербуржцев принять участие в донорской акции 15 октября в пунктах переливания крови больниц Петербурга.

Требуются доноры всех групп крови и резус-факторов. Сдать кровь можно в шести больницах: в онкоцентре на проспекте Ветеранов, больнице № 15, Центре крови Ленобласти, Научно-клиническом центре имени Соколова, клинике имени Петра Великого и ПСПбГМУ им. Павлова.

Планируется, что участие в акции примут молодые петербуржцы: работники городских компаний и предприятий, служащие и чиновники, а также студенты. Некоторые из них помогут организаторам в качестве волонтеров. Сооучредитель "Фонда доноров" Марина Францева рассказала, что молодые люди "необычайно активны – приходят на пункты переливания сами, приводят друзей, просят провести для них лекции, записываются в волонтеры".

Для всех доноров приготовлены памятные сувениры. Первичным донорам вручат донорские книжки, в которых будут фиксироваться записи о донациях.

Донором может стать любой совершеннолетний дееспособный гражданин России весом более 50 кг и не имеющий противопоказаний к донации. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Полный список рекомендаций по подготовке доступен по ссылке.