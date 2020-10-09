Верховный суд Карелии рассмотрит обращение Москальковой по делу историка Дмитриева

В Верховный суд Карелии поступило обращение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой по делу главы регионального отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, поделились с "Интерфаксом" в пресс-службе суда.

Омбудсмен запросила у судебного ведомства материалы по историку, которому ранее увеличили срок заключения до 13 лет.

"Я запросила сегодня в суде приговор и уголовное дело, которое имею право изучать и сделать свои выводы", - оповестила Москалькова ещё 1 октября.

Напомним, Дмитриев должен был выйти на свободу уже в ноябре, однако Верховный суд Карелии серьёзно ужесточил ему наказание, прибавив десять лет к уже имеющемуся сроку.

Статья, по которой обвиняют Дмитриева, осталась прежней: ч. 3 и ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По остальным статьям, по которым Дмитриева ранее оправдали, дело направлено на пересмотр в горсуд Петрозаводска.

ЗАКС.Ру ранее рассказывал об уголовном преследовании историка.