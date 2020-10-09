Удальцову отказали в досрочном прекращении административного надзора

Симоновский суд Москвы отказал координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову в досрочном прекращении административного надзора, передает "МБХ медиа".

По мнению представителя МВД, Удальцов все еще склонен к правонарушениям, потому что его привлекали к административной ответственности за время надзора. На заседании он заявил, что из-за этого Удальцов вовсе не имел права просить о досрочном снятии надзора.

Симоновский суд наложил административный надзор на Удальцова в 2018 году сроком на три года. Случилось это после того, как оппозиционера дважды за 2017-2018 год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов – хотя у Удальцова есть непогашенная судимость.

Удальцов в 2014 году был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. В августе 2017-го он вышел на свободу.