И.о. министра образования Архангельской области задержали по подозрению в педофилии

Архангельские правоохранители задержали исполняющего обязанности главы Министерства образования региона Юрия Гнедышева по подозрению в педофилии и распространении порнографии: данную информацию подтвердила замруководителя администрации губернатора области Оксана Катовская в беседе с "МБХ медиа".

"Юрий Гнедышев задержан сегодня утром по подозрению в совершении преступлений по статьям 135 и 242 УК на 48 часов. Завтра выберут меру пресечения", - пояснила чиновница.

Из рабочего кабинета Гнедышева изъяли технику и документацию. В самом минобразования заявили, что пока не вправе комментировать ситуацию.

"По данной информации мы никаких комментариев не даем - у нас нет распоряжения", - уведомили в ведомстве.

Гнедышев ранее проходил обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров. Имеет четыре благодарности от губернатора Архангельской области за подготовку победителей региональной олимпиады по программированию.