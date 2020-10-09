Омича наказали за ролик 7-летней давности о предвыборных обещаниях "Единой России"

Активиста из Омска Михаила Подгурского привлекли к административной ответственности за публикацию ролика о предвыборных обещаниях "Единой России", выложенный им "ВКонтакте" ещё в 2013 году, делится "МБХ медиа". Мужчину оштрафовали на 1 тысячу рублей.

Согласно протоколу, в 2013 году активист на своей странице "ВКонтакте" распространял "экстремистские материалы". Действия Подгурского квалифицировали по ст. 20.29 КоАП РФ.

"Следователь за несколько дней опросил всех моих друзей, объездил полгорода. Сейчас рассматриваем вариант обжалования", - поделился омич.

Ролик был включен Минюстом в список экстремистских материалов в июле 2013 года по решению Кировского райсуда Новосибирска. Тем же решением были заблокированы несколько видео националистической направленности.