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14:30

В Петербурге задержали активиста движения "Весна" Левкина

фото ЗакС политика В Петербурге задержали активиста движения "Весна" Левкина

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов 9 октября задержали у дома представителя движения "Весна" Никиту Левкина. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам активист.

По его словам, полицейские представились сотрудниками уголовного розыска. Они заявили, что активист якобы ранее нарушил общественный порядок – о чем именно идет речь, не уточнили, рассказал Левкин. Сам он считает, что задержание связано с акцией "Весны" 7 октября. Сейчас его везут в 78 отдел полиции, уточнил активист.

Напомним, 7 октября – день рождения президента России Владимира Путина. В этот день сторонники "Весны" устроили "чаепитие" у дома на Басковом переулке, где в детстве жил глава страны. Один из активистов в маске Путина разлил другим чай, выпив который члены "Весны" изобразили смерть. Так движение решило напомнить о том, что в России неугодных власти людей якобы травят опасными ядами. 

 

София Саттарова

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