"Очередной плевок Беглова": Застройщику Муринского парка продлили договор аренды до 2024 года

Застройщику ООО "Анна Нова" пролонгировали срок действия договора аренды участка Муринского парка площадью 1,8 га до 2024 года, оповестили защитники зеленой зоны в своём паблике "ВКонтакте". Изначально срок договора истекал в 2021 году.

"Помните, как много Беглов обещал перед выборами в 2019 году? Что все проекты должны согласовываться с жителями, и если большинство против, то городу это не подходит? Что никому не позволит игнорировать мнение жителей? Что проведёт общественные слушания по "концепции развития парка"? Все эти пустые слова так и остались предвыборным популизмом", - негодуют активисты.

Петербуржцы предлагают всем желающим направить обращение президенту по факту застройки зеленой зоны либо подписать соответствующую петицию.

Напомним, в 2019 году правительство Петербурга решило перевести часть Муринского парка под постройку спортивного комплекса "Нова Арена". Защитники парка подали в суд и выиграли в Санкт-Петербургском городском суде. Администрация губернатора летом 2020 года подала апелляцию на это решение, однако и на этот раз суд встал на сторону активистов.