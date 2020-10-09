Жителей Новгородской области обяжут носить СИЗ в транспорте

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ужесточил требования к использованию средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, внеся коррективы в указ о режиме повышенной готовности. Отныне местным жителям нужно будет всегда надевать маски при осуществлении поездок.

"Сегодня мы видим, что общественный транспорт становится одним из основных источников заражения, в силу скученности населения. Автобус тронется с места только тогда, когда на всех пассажирах этого автобуса будут надеты маски или респираторы в соответствии с теми требованиями, которые установлены: ни на ушах, ни на подбородке, а так, как это положено быть", - приводит слова Никитина пресс-служба правительства Новгородской области.

Также начиная с 10 октября работодателей обязали перевести всех сотрудников старше 65 лет на удалёнку. В то же время пожилым гражданам следует максимально дистанцироваться от контактов и перейти на режим самоизоляции.