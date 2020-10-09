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17:13

Барышников: Большинство пациентов гемодиализа Николаевской больницы выбрали другие медучреждения

фото ЗакС политика Барышников: Большинство пациентов гемодиализа Николаевской больницы выбрали другие медучреждения

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Михаил Барышников сообщил ЗАКС.Ру, что связывался с Николаевской больницей в Петергофе по вопросу ее перепрофилирования под прием коронавирусных больных и закрытия отделения гемодиализа. Барышников избран в городской парламент по округу 19, который включает в себя Петергоф. 

По словам депутата, в больнице ему разъяснили, что около 65 из 78 пациентов гемодиализа уже выбрали другие медучреждения для прохождения лечения. Часть людей будут ездить в больницы Приморского и Центрального районов, часть - в Кингисепп, Сестрорецк, Гатчину и другие учреждения. 

- Конечно, людям это не очень нравится, и понятно… Они беспокоятся, что это будет затратно для них, и время будут тратить. Ко мне тоже звонят, обращаются. Комментарии я получал, насколько это будет затратно людям. Им будет предоставляться транспорт и оплачиваться социальное такси для инвалидов I группы - они будут оплачивать 10% от стоимости социального такси. Кажется, хорошо, но тем, кому в Приморский район придется ехать, все равно получается накладно: от 200 до 400 рублей поездка, - рассказал Барышников.

Он добавил, что в любом случае вопрос уже решенный. 

- В данной ситуации я не понимаю, что можно сделать, - отметил парламентарий.

В Петергофе необходима своя больница по приему больных коронавирусом, считает депутат. Отделение гемодиализа в медучреждении Петергофа станет "зеленой зоной", где будут отдыхать врачи, рассказал парламентарий. Он добавил, что Николаевскую больницу уже переделывают и туда привезли необходимое оборудование. 

Барышников считает, что главное - возвращение отделения гемодиализа в Николаевскую больницу после улучшения эпидемиологической ситуации. На это надеются и пациенты медучреждения, уточнил парламентарий.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов напомнил, что только одна треть пациентов гемодиализа имеет право на специальное транспортное обслуживание. Омбудсмен ранее обращался в администрацию губернатора и профильные комитеты с просьбой предоставлять услуги социального такси всем людям, нуждающимся в гемодиализе. Комитету по социальной политике и комитету по здравоохранению поручили проработать "возможность транспортировки всех пациентов, получающих данный вид медицинской помощи, от места их фактического проживания до места получения заместительной почечной терапии и обратно ("социальное такси")", сообщается на сайте уполномоченного. 

Напомним, 8 октября Николаевская больница сообщила, что закрывает отделение гемодиализа из-за перепрофилирования под прием больных коронавирусом. Гемодиализ применяют для очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. В среднем пациенту необходимо проходить процедуру три раза в неделю. 

София Саттарова


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