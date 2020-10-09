На главу ПАРНАСа в Архангельске завели дело из-за поста об избивших школьника росгвардейцах

В отношении председателя отделения ПАРНАСа в Архангельской области Юрия Щербачева возбуждено уголовное дело из-за публикации в соцсети видео с избиением школьника сотрудниками Росгвардии, передает "Северо-Запад. МБХ медиа".

Дело возбуждено по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Накануне к Щербачеву пришли с обысками. По его словам, он думал, что это связано с "какой-нибудь записью" о губернаторе региона Александре Цыбульском, но выяснилось, что причина в опубликованном в апреле посте.

Пост касается событий в одном из супермаркетов Северодвинска. По словам Щербачева, он услышал детский крик о помощи, а заглянув в подсобку магазина, увидел двух росгвардейцев, которые "мутузили лежащего на полу десятилетнего мальчика". Они попытались выдворить Щербачева, но он начал звать к месту событий граждан, призывая записывать происходящее на видео, и тогда силовики "успокоились".

После этого люди потребовали объяснений происходящему: выяснилось, что подросток попытался украсть банку энергетика. На место вызвали сотрудников по работе с несовершеннолетними, но они долго не приезжали, и потому подростка увели в подсобку. После этого Щербачев сообщил о случившимся во "ВКонтакте", очень нелестно отозвавших о росгвардейцах.

При обыске, рассказал Щербачев, у него изъяли всю технику, "даже старые кнопочные телефоны". Он отказался говорить на допросе, сославшись на 51-ю статью Конституции. Щербачев предположил, что на следующей неделе его снова вызовут в Следственный комитет.