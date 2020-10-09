Дегтярёв полагает, что в будущем Хабаровск может стать столицей России

Временный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает, что через несколько десятилетий Хабаровск вполне может сменить Москву в качестве столицы РФ - но только, если решит вопросы инфраструктуры и отток населения, делится "Интерфакс".

Впервые управленцу пришла мысль о переносе столицы в Хабаровск почти сразу после того, как Владимир Путин назначил его врио гравы региона.

"Центр мира в 21-м веке будет в этой части полушария, то есть на востоке. Для меня это очевидно, и когда президент пригласил на работу, я ни секунды не думал. Я в первый раз говорю, что у меня промелькнуло, а промелькнуло - там будущее. Спасибо, Владимир Владимирович, я полетел", - отозвался Дегтярёв.

Напомним, врио губернатора края "жириновец" стал после того, как Сергея Фургала отправили под арест. Сразу после этого хабаровчане стали выходить на акции протеста, требуя, среди прочего, отставки Дегтярёва.