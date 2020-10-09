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9 октября, 18:33

Дело полицейских о подбросе наркотиков Голунову передали в прокуратуру

фото ЗакС политика Дело полицейских о подбросе наркотиков Голунову передали в прокуратуру

Дело в отношении полицейских о подброшенных корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову наркотиках передано в прокуратуру, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Фигуранты дела ознакомились с материалами. Если прокуратура утвердит обвинительное заключение, материалы передатут в суд для рассмотрения по существу.

Пятерых бывших полицейских – Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Игоря Ляховца и Дениса Коновалова – обвиняют в том, что 6 июня 2019 года они подбросили наркотики Голунову. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств.

Все, кроме Коновалова, заключены под арест: Коновалов помещен под домашний арест. Он признался в том, что подбросил журналисту наркотики, и дал показания на Ляховца, своего бывшего начальника.

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