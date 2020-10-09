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9 октября, 18:48

Для коллег задержанного архангельского чиновника его задержание "не стало новостью"

фото ЗакС политика Для коллег задержанного архангельского чиновника его задержание "не стало новостью"

Задержание и.о. главы Министерства образования Архангельской области Юрия Гнедышева, а также предшествовавшие этому обыски в его кабинете, не стали сюрпризом для его коллег.

"Нельзя сказать, что это было заранее согласовано с губернатором, но во взаимодействии с администрацией губернатора и правительством. Это не стало для нас новостью, скажем так. Он [Гнедышев] накануне написал заявление об уходе в отпуск с сегодняшнего дня с последующим увольнением", - поделилась в разговоре с РЕН ТВ представитель пресс-службы областного правительства.

Она уточнила, что оперативные мероприятия проводились в кабинете чиновника сегодня в районе 10 утра, после чего он был задержан. У него изъяли ноутбук, сим-карты, флешки.

ЗАКС.Ру ранее сообщал, что Гнедышева заподозрили в педофилии и развратных действиях в отношении двух школьниц. Он задержан на 48 часов, однако следователи будут настаивать на его аресте.

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