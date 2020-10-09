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9 октября, 18:58

Губернатор Самарской области заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Губернатор Самарской области заразился коронавирусом

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Instagram сообщил, что заразился коронавирусом.

"От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошёл стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции", - написал Азаров.

Случай заражения Азарова – очередной среди глав регионов России за последнее время. Ранее коронавирусом заразился губернатор Саратовской области Валерий Радаев, заболел глава Алтайского края Виктор Томенко, подхватил инфекцию и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Коронавирусом переболели уже ряд глав регионов, а глава Тувы Шолбан Кара-оол был в августе госпитализирован с повторной инфекцией. Также коронавирус перенесли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, несколько членов кабмина, ряд депутатов Госдумы и сенаторов.

 

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