18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9 октября, 19:28

Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн готов наполовину

фото ЗакС политика Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн готов наполовину

Новый многофункциональный лечебно-диагностический корпус Госпиталя для ветеранов войн готов чуть более чем наполовину, его строительство должно завершиться в декабре 2020 года, сообщили в Смольном.

Строительство проинспектировал вице-губернатор Николай Линченко. Пока идут работы по устройству фасада, вентиляции, канализации, отопления, дымоудаления, проводятся электромонтажные работы, монтируются слаботочные системы. Степень готовности оценивается в 56%. Отмечается, что работы ведутся ускоренными темпами.

Стройка стартовала в начале июля. Ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что новый корпус рассчитан на 302 койки, но при необходимости может быть переоборудован под инфекционное отделение. В корпусе разместят хирургическое и невролгическое отделения, а также отделение интенсивной терапии.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9 октября, 19:58 Активиста Pussy Riot Софеева арестовали на 30 суток за акцию с радужными флагами

9 октября, 18:48 Для коллег задержанного архангельского чиновника его задержание "не стало новостью"

9 октября, 17:21 На главу ПАРНАСа в Архангельске завели дело из-за поста об избивших школьника росгвардейцах

9 октября, 16:50 Музей обороны Ленинграда в Соляном переулке ждёт расширение

9 октября, 15:50 В Петербурге открыли памятник промышленнику Павлу Обухову

9 октября, 14:51 "Очередной плевок Беглова": Застройщику Муринского парка продлили договор аренды до 2024 года

9 октября, 14:38 Сенатором от Архангельской области назначен депутат Александр Некрасов

9 октября, 14:05 Президент Киргизии ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения

9 октября, 14:02 Омича наказали за ролик 7-летней давности о предвыборных обещаниях "Единой России"

9 октября, 13:31 И.о. министра образования Архангельской области задержали по подозрению в педофилии


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:53 "Другороссов" задержали у консульства Турции из-за пикета против вмешательства в конфликт в Карабахе

20:29 Кабмин разрешил полеты за рубеж еще из четырех городов России

19:58 Активиста Pussy Riot Софеева арестовали на 30 суток за акцию с радужными флагами

19:28 Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн готов наполовину

18:58 Губернатор Самарской области заразился коронавирусом

18:53 Активиста "Весны" обвинили в самовольном занятии земельного участка "столом и тортом" на 6 минут

18:48 Для коллег задержанного архангельского чиновника его задержание "не стало новостью"

18:33 Дело полицейских о подбросе наркотиков Голунову передали в прокуратуру

18:10 Дегтярёв полагает, что в будущем Хабаровск может стать столицей России

17:59 Вишневский просит Смольный объяснить выбор Конной Лахты для размещения "АБЗ № 1"

17:26 Беглов пообещал поддержать бизнес и не вводить строгие "антивирусные" ограничения

17:21 На главу ПАРНАСа в Архангельске завели дело из-за поста об избивших школьника росгвардейцах

17:13 Барышников: Большинство пациентов гемодиализа Николаевской больницы выбрали другие медучреждения

16:50 Музей обороны Ленинграда в Соляном переулке ждёт расширение

16:24 Жителей Новгородской области обяжут носить СИЗ в транспорте

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru