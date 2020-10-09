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9 октября, 20:29

Кабмин разрешил полеты за рубеж еще из четырех городов России

фото ЗакС политика Кабмин разрешил полеты за рубеж еще из четырех городов России

Правительство разрешило возобновить международное авиасообщение еще из четырех городов России: Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска, сообщили в Росавиации.

Полеты из этих городов возобновляются с 9 октября. До этого международные рейсы отправлялись из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

Россия закрыла границы и прекратила международные авиаперелеты в конце марта из-за эпидемии коронавируса. С 1 августа началось постепенное восстановление авиасообщения.

Ранее с 1 октября были возобновлены полеты в Грецию.

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