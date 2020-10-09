Кабмин разрешил полеты за рубеж еще из четырех городов России

Правительство разрешило возобновить международное авиасообщение еще из четырех городов России: Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска, сообщили в Росавиации.

Полеты из этих городов возобновляются с 9 октября. До этого международные рейсы отправлялись из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

Россия закрыла границы и прекратила международные авиаперелеты в конце марта из-за эпидемии коронавируса. С 1 августа началось постепенное восстановление авиасообщения.

Ранее с 1 октября были возобновлены полеты в Грецию.