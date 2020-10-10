Действие санитарно-эпидемиологических ограничений в Петербурге продлили до 29 ноября

Петербургский губернатор Александр Беглов продлил до 29 ноября срок действия в городе актуальных ограничений, введенных в связи с угрозой распоространения коронавируса, о чем сообщила пресс-служба Смольного. Несмотря на ежедневный рост заболеваемости, ничего принципиально нового к имеющимся правилам не добавилось.

В тексте постановления отдельно подчеркивается то, что до конца ноября автоматически продлеваются пособия на несовершеннолетних детей до вступления их в новый возраст: никаких новых бумаг оформлять не нужно. Городское правительство также напоминает субъектам малого и среднего бизнеса об обязанности строго соблюдать эпидемиологические нормы, заданные еще в марте, и получать QR-коды. Цена ошибки или предоставления неверных сведений высока: это грозит аннулированием кода.

Отметим, что накануне, 9 октября, в России был установлен рекорд заболеваемости COVID-19 за все время с начала пандемии: число инфицированных за день превысило 12 тысяч человек. В Петербурге этот показатель составил 469 человек.

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