Очередную протестную акцию в Хабаровске жестко разогнал ОМОН

На 92-й день протестов в Хабаровске в ситуацию впервые грубо вмешались бойцы ОМОН, разогнавшие демонстрантов у здания администрации города и нанеся людям травмы, передает местное издание Dvhab.ru. Жестким задержаниям подверглись 25 человек, среди которых - представитель штаба Алексея Навального Алексей Ворсин. Отмечается, что водителя знаменитого протестного "фургаломобиля" силовики избили дубинками. На видеозаписей с места событий видно также лежащую на асфальте женщину, просящую медицинской помощи. По предварительным данным, она получила черепно-мозговую травму.

Напомним, что ежедневные манифестации в Хабаровске начались в июле после силового вывоза в Москву экс-губернатора Сергея Фургала, на тот момент действующего, и помещения его в СИЗО по обвинению в убийствах пятнадцатилетней давности. Хабаровчане в значительной своей массе не верят в фабулу обвинения и требуют, как минимум, гласного суда над избранным ими главой региона на территории своего города. Вскоре после ареста президент Владимир Путин назначил врио губернатора края "жириновца" Михаила Дегтярева, у которого с протестующим активом отношения откровенно не сложились. На митингах часто звучат слоганы против него и против Путина.