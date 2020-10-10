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13:06

В защиту "сталинского" здания ВНИИБ проходят одиночные пикеты

фото ЗакС политика В защиту "сталинского" здания ВНИИБ проходят одиночные пикеты

Перед зданием бывшего НИИ Бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, над которым вновь нависла угроза сноса, собрались градозащитники и обычные жители Выборгского района с тем, чтобы выразить свой протест против такого развития событий. Несколько активистов держат в руках плакаты. "Сносите свои муравейники, а не памятники архитектуры", "Этот дом хотят снести, спасем его" - написано на них. Трансляцию события ведет Activatica.

Пессимизм участников мероприятия связан с тем, что арендаторов здания, использовавшегося в последние годы как бизнес-центр, попросили "на выход" до конца октября, а КГИОП упорно отказывается внести здание 1955 года постройки в реестр культурных памятников Петербурга и пересматривать свое решение. Все контракты с предпринимателями, занимавшими ВНИИБ, расторгнуты. В свою очередь, активисты считают заметную в районе постройку с колоннами значимым объектом эпохи сталинского неоклассицизма.

Не меньшую тревогу у градозащиты вызывает перспектива размещения на этом месте высотной жилой застройки. Район известен подземной рекой - "плывуном", из-за которого, в частности, затапливало "красную" ветку метрополитена и на девять лет прекращалось движение поездов между станциями "Площадь Мужества" и "Лесная".

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