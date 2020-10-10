Беглов открыл памятник меценату Путилову

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия бронзового памятника знаменитому инженеру и благотворителю Николаю Путилову возле здания Кировского завода, передает официальный сайт городского правительства. Как пишет ТАСС, на работы по созданию и установке более чем четырехметрового монумента потратили 11,8 млн рублей. Специально к открытию памятника благоустроили окружающий его сквер.

"Путилов был социально ответственным предпринимателем. Он на заводе открыл школу, библиотеку, открыл столовую, а главное, открыл центр профессиональной подготовки и переподготовки рабочих. Конечно, он не был уроженцем нашего города, но его имя вписано в летопись истории нашего города", - подчеркнул в своей речи Беглов.

По словам главы Петербурга, помимо "жилки" бизнесмена, Путилов был выдающимся инженером и работал для того, чтобы Россия стала мощной державой.

Накануне в городе открыли памятник промышленнику Павлу Обухову, которого Беглов поставил с Путиловым в один ряд достойнейших людей конца императорской эпохи.

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