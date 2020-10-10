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18:00

В Парке Победы откроют филиал Музея обороны и блокады Ленинграда

фото ЗакС политика В Парке Победы откроют филиал Музея обороны и блокады Ленинграда

По случаю 75-летия со дня открытия Парка Победы в Московском районе зеленую зону посетил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного. Осмотрев состояние объектов и пообщавшись с прохожими, чиновник заявил, что парк заслуживает статуса народного без каких-либо скидок и оговорок. Беглов напомнил, что в работах по благоустройству в 1945 году участвовали тысячи рядовых ленинградцев.

Губернатор также объявил, что в ближайшее время на территории парка-"именинника" разместят филиал Музея обороны и блокады Ленинграда.

Во время действия наиболее строгих эпидемиологических ограничений, связанных с коронавирусом, закрытый Парк Победы принял салют в день Победы 9 мая без зрителей. 2020 год также ознаменован полной реконструкции фонтана "Слава" на территории парка.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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