В Парке Победы откроют филиал Музея обороны и блокады Ленинграда

По случаю 75-летия со дня открытия Парка Победы в Московском районе зеленую зону посетил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного. Осмотрев состояние объектов и пообщавшись с прохожими, чиновник заявил, что парк заслуживает статуса народного без каких-либо скидок и оговорок. Беглов напомнил, что в работах по благоустройству в 1945 году участвовали тысячи рядовых ленинградцев.

Губернатор также объявил, что в ближайшее время на территории парка-"именинника" разместят филиал Музея обороны и блокады Ленинграда.

Во время действия наиболее строгих эпидемиологических ограничений, связанных с коронавирусом, закрытый Парк Победы принял салют в день Победы 9 мая без зрителей. 2020 год также ознаменован полной реконструкции фонтана "Слава" на территории парка.

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