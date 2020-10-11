Основной причиной загрязнения океана на Камчатке назвали токсичные водоросли

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил, что ученые рассматривают токсичные водоросли как приорететную причину загрязнения Авачинского залива на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.

"Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы", - сказал Озеров.

По словам Озерова, хотя техногенное влияние Козельского полигона на акваторию Авачинского залива исключено по результатам исследований, стоит изучить другие места захоронения опасных веществ на Камчатке.

7 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения Авачинской бухты на Камчатке. Напомним, ранее там на пляже заметили сотни трупов морских животных, серферы жаловались на ухудшение здоровья при контакте с водой: у них жгло глаза, на коже появлялась аллергическая реакция, начиналась тошнота, поднималась температура.

Исследовавшие дно в бухте ученые заявили о гибели 95% морских организмов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнении морской среды.