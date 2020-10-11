В Петербурге возбудили дело о хищении препаратов для онкобольных на 100 млн рублей

Сотрудники МВД и ФСБ провели серию обысков в рамках дела о хищениях дорогостоящих препаратов для лечения онкологии, сообщили в управлении МВД по Петербургу.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение в особо крупном размере). По версии следствия, в медучреждениях похищали лекарства, предназначенные для лечения онкобольных, а затем перепродовали оптом и в розницу. Отмечается, что хищения продолжались пять лет, стоимость похищенных препаратов превышает 100 млн рублей.

Накануне оперативники провели 35 обысков, изъяли документы, печати и штампы различных организаций, денежные средства и лекарственные препараты. "Фонтанка.ру" сообщает о 16 задержанных, из которых шестерых следствие собирается отправить под арест. По данным издания, обыски коснулись, в том числе, Первого меда, Городского онкологического диспансера, Областного онкологического диспансера.