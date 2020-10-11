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13:27

Робота Федора заблокировали в Twitter после оскорблений депутатов-космонавтов

фото ЗакС политика Робота Федора заблокировали в Twitter после оскорблений депутатов-космонавтов

Официальный аккаунт робота-космонавта Федора в Twitter оказался удален после нескольких нелестных сообщений в адрес российских космонавтов, обратило внимание РИА "Новости".

При попытке зайти на страницу аккаунта fedor37516789 появляется надпись "Такой учетной записи нет". Незадолго до этого робот оставил комментарии к видео 2014 года, на котором экипаж МКС в составе Максима Сураева, Александра Самокутяева и Елены Серовой поздравляет землян с Днем тигра. Робот решил, что Сураев и Самокутяев пьяны, потому что у них красные опухшие лица, раскритиковал их, припомнив, что они теперь депутаты Госдумы, и попросил вернуть его "к активной работе", заявив, что "роботы лучше справляются со своими обязанностями".

Аккаунт Федора в Twitter появился в 2019 году, когда робота готовили к полету на МКС. "Роскосмос" представил эту страницу как официальную, изначально на ней от имени робота сообщались подробности подготовки к полету.

Затем робот начал рассказывать о новостях российской ракетно-космической отрасли, оставлять шутки о различии мышления человека и искусственного интеллекта, а также комментировать острые политические события. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что не знает, откуда появляются сообщения в аккаунте, и говорил, что посты робота нельзя считать официальной позицией госкорпорации.

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