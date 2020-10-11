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14:16

И.о. министра образования Архангельской области Гнедышева отправили под домашний арест

фото ЗакС политика И.о. министра образования Архангельской области Гнедышева отправили под домашний арест

Ломоносовский суд Архангельской области отправил под домашний арест исполняющего обязанности министра образования региона Юрия Гнедышева, передает "Северо-Запад. МБХ медиа".

Гнедышева задержали 9 октября. Его подозревают в развратных действиях в отношении лица младше 16 лет и распространении порнографии. По версии следствия, экс-чиновник в переписке с двумя школьницами "оказывал на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера".

Незадолго до задержания Гнедышев написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.

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