18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11 октября, 15:15

Беглов поздравил петербуржцев с Днем работника сельского хозяйства

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с Днем работника сельского хозяйства

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил граждан, работающих в агропромышленном комплексе, с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что продовольствие – одна из важнейших отраслей экономики Петербурга, и город с помощью почти двух сотен предприятий обеспечивает большую часть своих потребностей в основных продуктах питания. По словам губернатора, в 2019 году из Петербурга на экспорт было поставлено агропромышленной продукции почти на 1,5 млрд долларов.

Губернатор поблагодарил работников агропромышленности за "ответственное отношению к делу, высокий профессионализм и верность лучшим традициям" петербургских производителей. Он пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11 октября, 17:54 В Красноярске завели дело из-за разлива полтонны топлива в Ангару

11 октября, 14:16 И.о. министра образования Архангельской области Гнедышева отправили под домашний арест

11 октября, 13:27 Робота Федора заблокировали в Twitter после оскорблений депутатов-космонавтов

11 октября, 11:52 В Петербурге возбудили дело о хищении препаратов для онкобольных на 100 млн рублей

11 октября, 11:03 Основной причиной загрязнения океана на Камчатке назвали токсичные водоросли

9 октября, 19:58 Активиста Pussy Riot Софеева арестовали на 30 суток за акцию с радужными флагами

9 октября, 19:28 Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн готов наполовину

9 октября, 18:48 Для коллег задержанного архангельского чиновника его задержание "не стало новостью"

9 октября, 17:21 На главу ПАРНАСа в Архангельске завели дело из-за поста об избивших школьника росгвардейцах

9 октября, 16:50 Музей обороны Ленинграда в Соляном переулке ждёт расширение


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:54 В Красноярске завели дело из-за разлива полтонны топлива в Ангару

16:35 Жительницу Барнаула оштрафовали за ролик с критикой Путина в TikTok

15:15 Беглов поздравил петербуржцев с Днем работника сельского хозяйства

14:16 И.о. министра образования Архангельской области Гнедышева отправили под домашний арест

13:27 Робота Федора заблокировали в Twitter после оскорблений депутатов-космонавтов

12:10 В России впервые выявили более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

11:52 В Петербурге возбудили дело о хищении препаратов для онкобольных на 100 млн рублей

11:03 Основной причиной загрязнения океана на Камчатке назвали токсичные водоросли

10:19 Заммэра Москвы Ликсутов заразился коронавирусом

10 октября, 18:00 В Парке Победы откроют филиал Музея обороны и блокады Ленинграда

10 октября, 17:10 "Коммунисты России" хотят повлиять на выбор музыки, звучащей на площади Ленина

10 октября, 16:02 В Петербурге проходит "женский марш" в поддержку белорусских протестующих

10 октября, 15:34 Для сохранения смысла льготной ипотеки Миронов призвал остановить рост цен на жилье

10 октября, 14:45 Беглов открыл памятник меценату Путилову

10 октября, 13:55 Пархоменко: Героям будущих расследований ФБК придется еще тяжелее

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru