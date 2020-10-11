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11 октября, 16:35

Жительницу Барнаула оштрафовали за ролик с критикой Путина в TikTok

фото ЗакС политика Жительницу Барнаула оштрафовали за ролик с критикой Путина в TikTok

Железнодорожный суд Барнаула оштрафовал местную жительницу Марию Пономаренко на 50 тысяч рублей из-за ролика в TikTok с критикой президента Владимира Путина, сообщает "Общественный вердикт".

В ролике Пономаренко грубо отозвалась о честности Путина, а в заголовке дала понять, что поддерживает протесты в Хабаровске, которые длятся уже без малого 100 дней. Суд пришел к выводу, что информация в ролике выражена "в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность". На активистку составили протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП.

Юрист Эрнест Мезак напомнил, что статья, по которой привлекли Пономаренко, устанавливает ответственность за оскорбление госсимволов, Конституции или органов власти, и Путина причислил к последним. Однако, подчеркнул юрист, активистка критиковала не президента как орган власти, а Путина как политика. К тому же, считает Мезак, штраф в 50 тысяч рублей "явно не соответствует масштабам содеянного".

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