В Красноярске завели дело из-за разлива полтонны топлива в Ангару

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело из-за разлива полтонны топлива в Ангару, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). С обысками пришли в "Приангарский лесоперерабатывающий комплекс", допрошено руководство ЛПК и члены судовой команды баржи, из-за которой, по предварительным данным, и вылилось топливо.

О разливе топлива в Ангару стало известно 9 октября. По версии следствия, 2 октября при движении баржи, принадлежалей "Приангарскому ЛПК", прорвало старую цистерну, из-за чего в реку Ангара вылилось полтонны дизельного топлива.